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تأجيل إعادة محاكمة مرسي و25 آخرين بقضية "اقتحام السجون" لـ 25 سبتمبر

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مصراوي Masrawy

تأجيل إعادة محاكمة مرسي و25 آخرين بقضية "اقتحام السجون" لـ 25 سبتمبر

11:48 ص الأحد 10 سبتمبر 2017

تأجيل إعادة محاكمة مرسي

كتب- أحمد أبوالنجا:

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد فهمي، اليوم الأحد، مُحاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، وآخرين في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"اقتحام السجون"، لجلسة 25 سبتمبر.

جاء قرار التأجيل، لتعذر حضور المتهمين.

كانت محكمة النقض قضت، في نوفمبر الماضي، بقبول الطعون المقدمة من الرئيس الأسبق محمد مرسي، وأعضاء بجماعة الإخوان، على الأحكام الصادرة ضدهم في قضية "اقتحام السجون"، وإعادة المحاكمة. وقضت المحكمة -في يونيو 2015-بإعدام مرسي و5 آخرين، بينهم محمد بديع المرشد العام، كما عاقبت 93 متهما غيابياً بالإعدام شنقاً، بينهم الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي ووزير الإعلام الأسبق صلاح عبد المقصود، كما قضت بمعاقبة 20 متهما حضوريا بالسجن المؤيد.

ومن بين المتهمين في القضية عناصر من حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله والحرس الثوري الإيراني، وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، حيث اقتحمت عناصر سجن وادي النطرون يوم 29 يناير وتم الاعتداء على منشآت أمنية.

وأسندت النيابة للمدعى عليهم في القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".

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