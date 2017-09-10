تأجيل طعن البلتاجي على رفض عدم محاكمته أمام دائرة الإرهاب لـ 18 نوفمبر

كتب - محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، تأجيل الطعن المقام من القيادي الإخواني محمد البلتاجي على الحكم الصادر في الدعوى 560 لسنة 68 ق، برفض طلب عدم محاكمته أمام دائرة الإرهاب، ورفع اسمه من قوائم الإرهاب، لجلسة 18 نوفمبر المقبل.

اختصم الطعن رقم 8883 لسنة 63 قضائية عليا، وزير العدل بصفته.

وطالب مقيم الدعوى من المحكمة بإصدار حكم قضائي يؤيد مطالبه ويقضي بعدم محاكمته أمام دائرة الإرهاب، ورفع اسمه من قوائم الإرهاب.