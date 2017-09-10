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تأجيل طعن الخارجية على حكم تجديد جواز سفر أيمن نور لـ 23 ديسمبر

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مصراوي Masrawy

تأجيل طعن الخارجية على حكم تجديد جواز سفر أيمن نور لـ 23 ديسمبر

11:44 ص الأحد 10 سبتمبر 2017

تأجيل طعن الخارجية على حكم تجديد جواز سفر أيمن نور لـ 23 ديسمبر

أيمن نور

كتب - محمود الشوربجي:

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل نظر الطعن المطالب بإلغاء الحكم الصادر من القضاء الإداري (أول درجة) بتجديد جواز سفره لجلسة 23 ديسمبر المقبل.

جاء ذلك في الطعن رقم 13393 لسنة 62 قضائية علّيا، والمقام من وزارة الخارجية ضد أيمن نور.

كان أيمن نور، أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بتجديد جواز السفر الخاص به لدولتي لبنان وتركيا.

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