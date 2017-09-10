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الداخلية تكشف في بيان رسمي تفاصيل مقتل طبيب "الساحل"

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مصراوي Masrawy

الداخلية تكشف في بيان رسمي تفاصيل مقتل طبيب "الساحل"

11:41 ص الأحد 10 سبتمبر 2017

تفاصيل مقتل طبيب الساحل

كتب ـ علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بالتعاون مع الأهالى القبض على أحد الأشخاص، بعد قيامه بقتل طبيب وإصابة ممرضته وأحد المواطنين بقصد السرقة.

وقال مسئول مركز الإعلام الأمنى - فى بيان صادر عن وزارة الداخلية اليوم الأحد - إنه تبلغ لقسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة، بتجمع بعض المواطنين، إثر استغاثة إحدى السيدات من داخل أحد العقارات بشارع الترعة الغربى بدائرة القسم، وضبط أحد الأشخاص، ممسكاً بسلاح أبيض "مطواه"، ملوثة بالدماء حال هروبه من العقار المُشار إليه .

وانتقلت الأجهزة الأمنية على الفور إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين أن الشخص المضبوط يدعى حسن ز.م "30سنة حاصل على دبلوم فنى صناعى"، ومقيم بمركز أشمون بالمنوفية، وأنه توجه إلى عيادة الدكتور ثروت ج.ش "82سنة طبيب أنف وأذن وحنجرة" الكائنة بالعقار رقم 36 شارع الترعة الغربى عقب انتهاء مواعيد العمل بالعيادة، وتقابل مع ممرضة بالعيادة تدعى سوزان ك.ن "40سنة"، بزعم توقيع الكشف الطبى عليه، ولدى سماحها له بالدخول لغرفة الكشف، توجه إلى الغرفة مهرولاً، وأعقب ذلك استغاثة الطبيب، وشاهدته حال تعديه عليه بسلاح أبيض "مطواه"، فأصابه بجروح طعنية أودت بحياته.

ولدى محاولة الممرضة منع المتهم من الهرب، تعدى عليها بذات السلاح الأبيض، فأصابها بجروح طعنية ولاذ بالفرار.. فاستغاثت بالأهالى، ولدى ضبطه تعدى على أحدهم فأصابه بجرح نافذ بالبطن، وتمكن الأهالى من ضبطه.

وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج، وبسؤال المتهم قرر أن الدافع وراء ارتكابه الجريمة هو السرقة؛ وذلك نظراً لمروره بضائقة مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

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