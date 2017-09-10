تأجيل الطعن على حكم إلغاء التحفظ على أموال باكينام الشرقاوي لـ 28 أكتوبر
تأجيل الطعن على حكم إلغاء التحفظ على أموال باكينام الشرقاوي لـ 28 أكتوبر
11:39 ص الأحد 10 سبتمبر 2017
باكينام الشرقاوي
كتب - محمود الشوربجي:
قررت المحكمة الإدارية العليا، تأجيل نظر الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة بالإنابة عن الحكومة ووزارة العدل، المطالب بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، القاضي ببطلان التحفظ على أموال الدكتورة مساعد الرئيس الأسبق محمد مرسي، لجلسة 28 أكتوبر المقبل.
كانت الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، أحالت الطعن، لدائرة الموضوع.
حمل الطعن رقم ٧٩٤٣٣ لسنة ٦٢ قضائية عليا، وقال في أسبابه إن "مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله أهدر حجية حكم قضائي واجب النفاذ، فالحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٣١٥ لسنة ٢٠١٣ مستعجل القاهرة هو حكم قضائي واجب النفاذ، وامتناع الجهة الإدارية عن تنفيذه يشكل خطأ وإهدارا لحجية الأحكام القضائية".
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