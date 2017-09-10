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الإدارية العليا تقرر إعادة المرافعة في الطعن على حكم غلق يوتيوب 25 نوفمبر

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مصراوي Masrawy

الإدارية العليا تقرر إعادة المرافعة في الطعن على حكم غلق يوتيوب 25 نوفمبر

11:35 ص الأحد 10 سبتمبر 2017

الإدارية العليا تقرر إعادة المرافعة في الطعن على حكم غلق يوتيوب 25 نوفمبر

مجلس الدولة

كتب - محمود الشوربجي:

قررت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، إعادة المرافعة في الطعن المُقام من الجهاز القومي للاتصالات، على حكم محكمة القضاء الإداري بغلق يوتيوب لمدة شهر، وحظر جميع المواقع التي تعرض الفيلم المسيء للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لجلسة 25 نوفمبر المقبل.

كانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري قضت بغلق موقع يوتيوب لمدة شهر، لعرضه مقاطع من الفيلم المسيء للرسول الكريم.

اختصمت الدعوى، رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بصفتهم.

وأكد مقيم الدعوى، أن أعداء الإسلام والمسلمين قاموا بإنتاج وعرض مقاطع لفيلم يُسئ للرسول الكريم سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم، وتجسيد شخصيته في مشاهد غير لائقة، وتنافي مقامه الكريم، وذلك بغرض الإساءة للإسلام ولسيدنا محمد وللمسلمين في جميع بقاع الأرض للسخرية والاستهزاء من النبي الكريم وتشويه صورته، لزعزعة عقيدة المسلمين والنيل منها

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