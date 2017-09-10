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تأجيل إعادة محاكمة "مرسي" و21 آخرين بقضية "التخابر مع حماس" لـ 24 سبتمبر

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مصراوي Masrawy

تأجيل إعادة محاكمة "مرسي" و21 آخرين بقضية "التخابر مع حماس" لـ 24 سبتمبر

11:33 ص الأحد 10 سبتمبر 2017

محاكمة مرسي - أرشيفية

كتب - أحمد أبو النجا:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، اليوم الأحد، تأجيل ثاني جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، و21 آخرين في قضية "التخابر مع حماس"، لجلسة 24 سبتمبر.

وجاء قرار التأجيل، لتعذر حضور المتهمين.

وألغت محكمة النقض في نوفمبر 2016، أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي و21 آخرين في قضية للتخابر مع حماس، وقررت إعادة المحاكمة. كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت في 16 يونيو 2015 حكمًا بإعدام خيرت الشاطر، ومحمد البلتاجي، وأحمد عبد العاطي، بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسي، ومحمد بديع، و16 قياديًا، والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوي، وأسعد الشيخة.

تدور وقائع القضية وفقا للتحقيقات بين أعوام 2005 حتى 2013، متمثلة في تورط أعضاء مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان، وأعضاء مجلس الشعب السابقين التابعين للجماعة، بارتكاب جرائم التخابر مع التنظيم الدولي، وحركة حماس، والحرس الثوري الإيراني، وحزب الله، والتحالف مع جماعات تكفيرية في سيناء، لتنفيذ مخطط إسقاط النظام المصري آنذاك – نظام مبارك – والاستيلاء على السلطة بالقوة.

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