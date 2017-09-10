أخبار عاجلة

محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها" -
وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة -
"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة غدًا.. والعظمى بالقاهرة 36

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة غدًا.. والعظمى بالقاهرة 36

11:43 ص الأحد 10 سبتمبر 2017

ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة غدًا.. والعظمى بالقاهرة 36

درجات الحرارة

كتبت- مادي غيث:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة ليسود غدًا الاثنين طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلا.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق متفرقة من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه مابين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه مابين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن :

الصغرى- العظمى

القاهرة 23

36

وسط الدلتا 23 35

الإسكندرية 22 32

بلطيم 23 31

مطروح 21 31

السلوم 20 35

سيوة 20 35

بورسعيد 24 31

دمياط 24 31

العريش 20 34

رفح 19 33

الإسماعيلية 20 36

السويس 21 36

رأس سدر 24 36

نخل 18 36

نويبع 28 40

طابا 22 37

كاترين 17 37

الطور 25 34

شرم الشيخ 29 40

الغردقة 27 41

مرسى علم 30 37

الفيوم 24 37

بنى سويف 23 36

المنيا 23 37

أسيوط 21 38

سوهاج 24 40

قنا 24 42

الأقصر 25 43

أسوان 28 44

أبوسمبل 28 43

الوادى الجديد 23 41

شلاتين 28 41

ابو رماد 27

38

راس حدربة 26 38

حلايب 26 39

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الأرصاد: الأحد طقس مائل للحرارة والعظمى بالقاهرة 34

    أخبار

  • ​الأرصاد تعلن توقعات طقس السبت.. وتحذر من الشبورة المائية

    أخبار

  • الأرصاد: طقس الخميس "مائل للحرارة".. والعظمى بالقاهرة 33

    أخبار

  • ننشر الدرجات التفصيلية لطقس الأربعاء.. والعظمى بالقاهرة 34

    أخبار

إعلان

548f70f7c9.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة