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العمل الدولية: مصر أحرزت تقدما في توفير فرص لائقة للشباب

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العمل الدولية: مصر أحرزت تقدما في توفير فرص لائقة للشباب العمل الدولية: مصر أحرزت تقدما في توفير فرص لائقة للشباب

التحرير

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قال بيتر ڤان جوي، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، إن المنظمة رصدت التقدم الكبير الذي حققته فيما يتعلق بتوفير العمل اللائق، إذ صدقت مصر على عدد كبير من معايير العمل التي وضعتها منظمة العمل الدولية، وكذا الاتفاقات الدولية، كما حققت نجاحا كبيرا فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية من خلال العديد من البرامج، مثل تكافل وكرامة وغيره.

وأضاف جوي أن مصر في طريقها إلى تبني قانونين مهمين يتعلقان بالعمل وبالتنظيمات العمالية النقابية، لافتا إلى المشاورات الجارية بين المصرية ومنظمة العمل الدولية، لضمان خروج هذين القانونين بصورة تتسق مع الاتفاقيات الدولية، التي صدقت عليها مصر في مجالات العمل ومحاربة عمالة الأطفال والعمل القسري وعدم التفرقة في العمل والتنظيمات النقابية، معربا عن أمله ان يقر البرلمان المصري هذين القانونين خلال الأشهر القليلة المقبلة.

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وأشار إلى أن مصر أحرزت أيضا تقدما فيما يتعلق بخلق فرص العمل للحد من نسبة البطالة، بالإضافة إلى التقدم المحرز فيما يتعلق بالحوار الاجتماعي بين العمال وأصحاب العمل، بدعم وتسهيل من الحكومة المصرية.

وأوضح أن مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة يعمل على تعزيز هذا الحوار خاصة في قطاعي النسيج والأغذية، وكذا تعزيز صادرات مصر من هذين القطاعين إلي الخارج، من خلال التأكد من أن هاتين الصناعتين تعملان في ظروف تتماشي مع معايير العمل والاتفاقات الدولية.

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التحرير

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