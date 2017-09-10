انطلاق الاجتماعات التحضيرية لمجلس وزراء الخارجية العرب

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انطلقت أعمال مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، اليوم الأحد، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك للتحضير لأعمال الدورة العادية 148 على مستوى وزراء الخارجية، الثلاثاء المقبل، برئاسة محمد ظهر حرسي، سفير جيبوتي مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، وبحضور الأمين العام للجامعة، أحمد أبو الغيط.

ويتضمن مشروع جدول أعمال الدورة 148 لمجلس جامعة الدول العربية، المقرر رفعه من قبل المندوبين الدائمين إلى وزراء الخارجية، 28 بندا تشمل تقرير الأمين العام للجامعة العربية حول نشاط الأمانة العامة وإجراءات تنفيذ قرارات المجلس بين الدورتين (147-148)، والتقرير نصف السنوي لهيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات حول متابعة تنفيذ قرارات قمة عمان 2017.

وتشمل البنود أيضا قضية فلسطين والصراع العربي الإسرائيلي، وتطورات الوضع في سوريا وليبيا واليمن، واحتلال إيران للجزر العربية الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى)، التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة في الخليج العربي.

كما يتضمن مشروع جدول الأعمال، بنودا حول التدخلات الإيرانية في الشئون الداخلية للدول العربية، واتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية، ودعم السلام والتنمية في جمهورية السودان، ودعم جمهوريتي الصومال الفيدرالية والقمر المتحدة، والحل السلمي للنزاع الجيبوتي الأريتري، ودعم النازحين داخليا في الدول العربية والنازحين العراقيين بشكل خاص.

كما تشمل البنود دعم الأيزيديات المختطفات لدى عصابات داعش الإرهابية، ومخاطر التسليح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والسلام، ولجنة الحكماء المعنية بقضايا ضبط التسلح وعدم الانتشار، والإرهاب الدولي وسبل مكافحته، وصيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب والعلاقات الدولية مع التجمعات الدولية والإقليمية.

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ويتضمن مشروع جدول أعمال المجلس بنودا حول طلب الكونفدرالية السويسرية اعتماد سفيرها في القاهرة مفوضا لدى جامعة الدول العربية، وإنشاء إطار تشاوري بين مجلس جامعة الدول العربية ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والترشيحات لمناصب الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة ومنظمات ومؤسسات دولية أخرى، وتطوير جامعة الدول العربية.

وتشمل البنود كذلك شؤون الإعلام والشئون القانونية وحقوق الإنسان، إضافة إلى الشئون الإدارية والمالية.

ويعقد على هامش اجتماعات الدورة الجديدة لمجلس الجامعة، عددا من الاجتماعات الوزارية منها اجتماع الدورة الأولى للاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي الياباني، مساء غد الإثنين، بمشاركة وزراء الخارجية العرب ووزير خارجية اليابان.

كما تعقد هيئة متابعة تنفيذ القرارات اجتماعين الأول على مستوى المندوبين والآخر على المستوى الوزاري، لمناقشة التقرير النصف السنوي حول متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الأخيرة بالأردن.

يذكر أن الاجتماعات التحضيرية للدورة 148 لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية انطلقت يومي 23 و24 أغسطس الماضي، على المستوى الاقتصادي، بعقد اجتماعين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، الأول على مستوى كبار المسئولين والثاني على مستوى وزراء الاقتصاد، لاعتماد الملفات التي سيتم طرحها على مجلس الجامعة في دورته الوزارية.