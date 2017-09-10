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انهيار جزء من عقار بسيدي جابر دون وقوع إصابات

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انهيار جزء من عقار بسيدي جابر دون وقوع إصابات انهيار جزء من عقار بسيدي جابر دون وقوع إصابات

التحرير

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شهدت منطقة سيدى جابر بشرق الإسكندرية انهيار جزء من عقار دون وقوع إصابات.

تعود الواقعة حينما تلقى اللواء مصطفى النمر إخطارًا من قسم شرطة سيدي جابر بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة بسقوط جزء من العقار رقم 260 شارع بور سعيد - منطقة كليوباترا.

على الفور انتقل مأمور وضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية بمعداتها، وبالفحص تبين أن العقار مساحته 120 متر مربع تقريبًا "بناء قديم" مكون من طابق­ أرضي وخمسة طوابق علوية - بكل طابق ثلاثة شقق "يقطنه عدد 5 أُسر وباقي الوحدات شاغره"، وسقوط سقف مظلة بئر السلم دون حدوث إصابات.

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أخطرت عمليات المحافظة وحى شرق، حيث أشار مهندس الحي إلى ضرورة الإخلاء المؤقت للعقار من السكان لحين العرض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.

تم وضع حواجز حديدية حول العقار لتأمين الماره وتحرر المحضر إداري قسم سيدي جابر  وجارى العرض علي النيابة.

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التحرير

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