القبض على صاحب مصنع يستخدم علامة تجارية غير مسجلة بالقليوبية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

ألقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، القبض على صاحب مصنع حلاوة طحينية، بتهمة استخدام علامات تجارية غير مسجلة، لخداع المستهلكين على غير الحقيقة في مدينة بنها.

وتلقى اللواء محمد توفيق مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم محمد سعيد رئيس مباحث مركز بنها، يفيد بضبط "محمد. م. ع" 42 عامًا، صاحب مصنع حلاوة طحينية، بمنطقة كفر العرب ببنها، لاستخدامه علامة تجارية غير مسجلة، ووجد بالمصنع 100 كيلو جرام طحينة، و100 كيلو جرام عسل جولوكوز، و250 كيلو جرام سكر، و100 كيلو جرام حلاوة طحينة تحت التصنيع، و14 كيلو جرام حلاوة طحينية منتج نهائي.

وتحرر محضر بالواقعة رقم 43652 جنح مركز بنهـا، وتولت النيابة العامة التحقيق.