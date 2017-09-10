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قرار جديد للنيابة في اتهام مسجل خطر باغتصاب ابنتيه بالقليوبية

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مصراوي Masrawy

قرار جديد للنيابة في اتهام مسجل خطر باغتصاب ابنتيه بالقليوبية

11:23 ص الأحد 10 سبتمبر 2017

قرار جديد للنيابة في اتهام مسجل خطر باغتصاب ابنتيه بالقليوبية

أرشيفية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أمرت نيابة قسم الخصوص، بإشراف المستشار وليد البيلي، المحامي العام لنيابات جنوب بنها، اليوم الأحد، حبس "مسجل خطر" 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامه بالاعتداء جنسيًا على نجلتيه ومعاشرتهما معاشرة الأزواج لمدة عامين.

وتلقى اللواء محمد توفيق الحمزاوي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من الرائد محمد عبدالله رئيس مباحث قسم الخصوص، بتلقيه بلاغًا من "سناء. م. ع" 55 عامًا، صاحبة كشك سجائر ومقيمة شارع أبو سعدة، بقيام زوجها المدعو "شعبان س. أ" وشهرته "بلية المكسيكي" 46 عامًا، عاطل، بالاعتداء جنسيًا على نجلتيهما كلًا من ، "مي. ش. س" 16 عامًا، و"رندا. ش. س" 13 عامًا، ومقيمين ذات العنوان، ومعاشرتهما معاشرة الأزواج.

وتم إخطار اللواء محمد توفيق مدير الأمن، وبتحريات العقيد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي بالخانكة، تبين أن المتهم سابق اتهامه في 15 قضية (سرقة – مخدرات – اتلاف – ضرب - سلاح) آخرهم قضية مشاجرة وضرب مسجل شقي خطر تحت رقم 2834 فئة ب – فرض سيطرة، وبسؤال المجني عليهما أيدا ذلك.

وألقي ضباط مباحث القسم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

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