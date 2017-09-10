غدا ارتفاع درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 36

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة ليسود، غدا الإثنين، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق متفرقة من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

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وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة: الصغرى العظمى

القاهرة 23 36

وسط الدلتا 23 35

الإسكندرية 22 32

بلطيم 23 31

مطروح 21 31

السلوم 20 35

سيوة 20 35

بورسعيد 24 31

دمياط 24 31

العريش 20 34

رفح 19 33

الإسماعيلية 20 36

السويس 21 36

رأس سدر 24 36

نخل 18 36

نويبع 28 40

طابا 22 37

كاترين 17 37

الطور 25 34

شرم الشيخ 29 40

الغردقة 27 41

مرسى علم 30 37

الفيوم 24 37

بني سويف 23 36

المنيا 23 37

أسيوط 21 38

سوهاج 24 40

قنا 24 42

الأقصر 25 43

أسوان 28 44

أبوسمبل 28 43

الوادي الجديد 23 41

شلاتين 28 41

أبو رماد 27 38

راس حدربة 26 38

حلايب 26 39