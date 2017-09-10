قبل مغادرته.. مدير أمن الجيزة يوجه بتمشيط محيط وكر أرض اللواء

كتب - محمد شعبان:

تفقد اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، موقع تبادل إطلاق النار بين قوات الشرطة وعناصر مسلحة بأرض اللواء اليوم الأحد.

ووجه العراقي، القوات بعمل مسح شامل للمنطقة تحسبًا لزرع العناصر الإرهابية في وقت سابق لأية عبوات.

وأنهى مدير أمن الجيزة، جولته التفقدية "التي لم تستغرق سوى دقائق معدودة" متوجهًا لمديرية أمن الجيزة لمتابعة تطورات تلك الأحداث.

وحدث تبادلا لإطلاق النار بين الجانبين، أسفر عن مقتل 8 مسلحين، وإصابة 5 شرطيين، نُقلوا إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة.