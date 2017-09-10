مصدر يكشف كيف تم التوصل للوكر الإرهابي الثاني بأرض اللواء

كتب - محمد شعبان:

كشف مصدر أمني مسؤول بمديرية أمن الجيزة، اليوم الأحد، عن ملابسات التوصل للوكر الإرهابي الثاني بمنطقة أرض اللواء.

وأوضح المصدر -الذي فضل عدم ذكر اسمه- في تصريحات لمصراوي، أن أحد العناصر المسلحة في الشقة الأولى التي تم مداهمتها بالطريق الأبيض فجر اليوم أرشد القوات عن الوكر الإرهابي الثاني.

وأكد المصدر، أن ذلك العنصر لفظ أنفاسه الأخيرة بعدها بدقائق متأثرًا بإصابته.

وحدث تبادلا لإطلاق النار بين الجانبين، أسفر عن مقتل 8 مسلحين، وإصابة 5 شرطيين، نُقلوا إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة.