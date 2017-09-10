بالصور.. إزالة 85 حالة تعد على الأرض الزراعية في المنوفية

المنوفية - مروة فاضل:

شنت مديرية أمن المنوفية، حملة مكبرة لتنفيذ قرارات التعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بدون ترخيص.

وأسفرت الحملة عن تحرير 52 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 10471 مترًا، وإزالة 33 حالة على منافع الري والصرف وحماية النيل بمساحة 2018 مترًا.