بالصور.. إزالة 85 حالة تعد على الأرض الزراعية في المنوفية
بالصور.. إزالة 85 حالة تعد على الأرض الزراعية في المنوفية
11:19 ص الأحد 10 سبتمبر 2017
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محافظ سوهاج: حملة لرفع الإشغالات وضبط الباعة الجائلين بجوار المدارس
المنوفية - مروة فاضل:
شنت مديرية أمن المنوفية، حملة مكبرة لتنفيذ قرارات التعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بدون ترخيص.
وأسفرت الحملة عن تحرير 52 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 10471 مترًا، وإزالة 33 حالة على منافع الري والصرف وحماية النيل بمساحة 2018 مترًا.
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