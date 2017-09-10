أخبار عاجلة

محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها" -
وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة -
"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

بالصور.. إزالة 85 حالة تعد على الأرض الزراعية في المنوفية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. إزالة 85 حالة تعد على الأرض الزراعية في المنوفية

11:19 ص الأحد 10 سبتمبر 2017

  • عرض 8 صورة

    01f329bb66.jpg

  • عرض 8 صورة

    10a150e59b.jpg

  • عرض 8 صورة

    164c557f41.jpg

  • عرض 8 صورة

    47a60b4a1e.jpg

  • عرض 8 صورة

    7351bb186b.jpg

  • عرض 8 صورة

    a00f81f6f4.jpg

  • عرض 8 صورة

    38850945e8.jpg

  • عرض 8 صورة

    c4b21b16ca.jpg

إعادة الألبوم

محافظ سوهاج: حملة لرفع الإشغالات وضبط الباعة الجائلين بجوار المدارس

الألبوم التالى

محافظ سوهاج: حملة لرفع الإشغالات وضبط الباعة الجائلين بجوار المدارس

المنوفية - مروة فاضل:

شنت مديرية أمن المنوفية، حملة مكبرة لتنفيذ قرارات التعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بدون ترخيص.

وأسفرت الحملة عن تحرير 52 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 10471 مترًا، وإزالة 33 حالة على منافع الري والصرف وحماية النيل بمساحة 2018 مترًا.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور.. إزالة 8 حالات تعد على الأرض الزراعية في سوهاج

    أخبار

  • بالصور.. إزالة 21 حالة تعد على أملاك الدولة بسوهاج

    أخبار

  • "جثة في البحر".. بسمة استعانت بـ"تاجر الطيور" للتخلص من زوجها في المنوفية

    أخبار

  • إزالة 10 حالات تعد وبناء مخالف على الأرض الزراعية في المنيا

    أخبار

إعلان

62b35ec342.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ

محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ

فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور

فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية