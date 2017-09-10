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الهند تدعو ميانمار إلى ضبط النفس في أزمة الروهينجا

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مصراوي Masrawy

الهند تدعو ميانمار إلى ضبط النفس في أزمة الروهينجا

11:10 ص الأحد 10 سبتمبر 2017

الهند تدعو ميانمار إلى ضبط النفس في أزمة الروهينجا

نيودلهي (د ب أ)
دعت الهند ميانمار إلى ممارسة ضبط النفس في ولاية راخين حيث تخوض قوات الأمن معارك مع متمردين من الروهينجا، ما أجبر مئات الآلاف من مدنيي الروهينجا إلى الفرار إلى الجارة بنجلاديش.

وأعربت وزارة الشؤون الخارجية الهندية عن "قلقها البالغ" من الوضع، وحثت حكومة ميانمار على التركيز على رعاية السكان المدنيين.

وقالت الوزارة في بيان :"الهند لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء الوضع في ولاية راخين بميانمار وتدفق اللاجئين من تلك المنطقة".

وأضافت :"ندعو إلى التعامل مع الوضع في ولاية راخين بضبط النفس والرشد، والتركيز على رعاية السكان المدنيين".

وشددت على ضرورة "إنهاء العنف وعودة الأمور إلى طبيعتها بسرعة".

واختتم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي مؤخرا زيارة إلى ميانمار، أجرى خلالها محادثات حول الوضع مع قيادات الدولة، ومن بينهم أون سان سو تشي.

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