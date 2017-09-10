إصابة شخصين واحتراق سيارة في مشاجرة بالقليوبية

القليوبية - أسامه علاء الدين:

أصيب شخصين، وحُرقت سيارة، في مشاجرة نشبت بين طرفين في منطقة شبرا الخيمة، بسبب مشادة كلامية بين الطرفين.

وتلقى اللواء محمد توفيق الحمزاوي، إخطارًا من مأمور قسم أول شبرا الخيمة، بتلقيه بلاغًا بوقوع مشاجرة ومصابين بمنطقة عبدالمنعم رياض.

بالانتقال والفحص تبين حدوثها بين كلًا من طرف أول، "حاتم. ع. م" 48 عامًا، سائق، مصاب بكدمات بفروة الرأس، و"عبدالتواب. ح. س" 56 عامًا، عامل، ومصاب بجرح بالجبهة وكدمة أسفل العين، و"عبدالحميد. إ. ع" 41 عامًا بالمعاش، وطرف ثان "إسلام. ش. ا" وشهرته "إسلام موزة" هارب، و"محمود. خ. ع" 19 عامًا، عاطل، لحدوث مشادة كلامية بين الطرفين تطورت لمشاجرة، أشعل فيها الخامس، النيران في السيارة رقم "ع ع ل 257" ماركة سوزوكي فان، مملوكة للثالث، وتم التحفظ على السيارة وأخطرت الأدلة الجنائية لاتخاذ اللازم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وضبط المتهم الرابع، تحرر عن ذلك المحضر رقم 17436 جنح أول شبرا الخيمة لسنة 2017.