بالصور.. العمليات الخاصة تحاصر وكراً إرهابياً جديداً بأرض اللواء
بالصور.. العمليات الخاصة تحاصر وكراً إرهابياً جديداً بأرض اللواء
10:39 ص الأحد 10 سبتمبر 2017
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
إعادة الألبوم
الألبوم التالى
مداهمات الفجر.. الأمن الوطني يقتحم 3 أوكار إرهابية بالجيزة - (صور)
كتب - محمد شعبان:
قال مصدر أمني مسؤول بمديرية أمن الجيزة، اليوم الأحد، إن قوات الشرطة تُحاصر أحد الأوكار الإرهابية بمنطقة أرض اللواء.
وأضاف المصدر، -الذي رفض ذكر اسمه- في تصريحات لمصراوي، أن الوكر يقع بإحدى الشوارع المتفرعة من شارع عبده خطاب بتلك المنطقة.
وأكد المصدر، أن مجموعات من العمليات الخاصة مدعومة بتشكيلات من الأمن المركزي فرضت طوقا أمنيا بمحيط العقار الذي يختبئ بداخله الإرهابيون.
يُشار إلى أن الطريق الأبيض بمنطقة أرض اللواء، شهد فجر اليوم الأحد مداهمة أخرى لوكر إرهابي، أسفر عن مقتل 8 إرهابيين وإصابة 5 شرطيين.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
مصدر: الأمن الوطني يداهم شقة جديدة للإرهابيين في الطالبية تزامنًا
-
مصدر: إصابة 5 شرطيين أثناء مداهمة وكر أرض اللواء
-
مصدر: ارتفاع قتلى إرهابي "وكر أرض اللواء" إلى 8
-
بالصور.. حملات أمنية تستهدف تطهير مدينتي الشروق وبدر
إعلان
إعلان