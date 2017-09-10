بالصور.. العمليات الخاصة تحاصر وكراً إرهابياً جديداً بأرض اللواء

كتب - محمد شعبان:

قال مصدر أمني مسؤول بمديرية أمن الجيزة، اليوم الأحد، إن قوات الشرطة تُحاصر أحد الأوكار الإرهابية بمنطقة أرض اللواء.

وأضاف المصدر، -الذي رفض ذكر اسمه- في تصريحات لمصراوي، أن الوكر يقع بإحدى الشوارع المتفرعة من شارع عبده خطاب بتلك المنطقة.

وأكد المصدر، أن مجموعات من العمليات الخاصة مدعومة بتشكيلات من الأمن المركزي فرضت طوقا أمنيا بمحيط العقار الذي يختبئ بداخله الإرهابيون.

يُشار إلى أن الطريق الأبيض بمنطقة أرض اللواء، شهد فجر اليوم الأحد مداهمة أخرى لوكر إرهابي، أسفر عن مقتل 8 إرهابيين وإصابة 5 شرطيين.