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بالفيديو- سر ظهور أضواء ملونة في سماء المكسيك أثناء وقوع الزلزال

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مصراوي Masrawy

- سر ظهور أضواء ملونة في سماء المكسيك أثناء وقوع الزلزال

11:21 ص الأحد 10 سبتمبر 2017

بالفيديو- سر ظهور أضواء ملونة في سماء المكسيك أثناء وقوع الزلزال

بالفيديو- سر ظهور أضواء ملونة في سماء المكسيك أثنا

كتب- مصراوي:

أثار ظهور أضواء غريبة وملونة في سماء المكسيك أثناء حدوث الزلزال الذي ضربها يوم الخميس الماضي إندهاش من تابعوا الحدث مما جعلهم يبحثون عن تفسير علمي لتلك الظاهرة وفقاً لما ذكرته وكالة سبوتنك الروسية.

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع تظهر أضواء ملونة، لم يعرف مصدرها في حينها، تومض في مناطق مختلفة من المناطق التي ضربها الزلزال، وعكست السحب تلك الأضواء بشكل واضح نظرًا لأن الليل كان يخيم على المنطقة في ذلك الوقت.

وذكرت مجلة فوكاس الإيطالية أن ظهور الأضواء أثار حالة من الجدل بين شهود العيان على الزلزال الذين أرجعوا ظهور تلك الأضواء إلى أسباب مختلفة، خالفت معظمها التفسير الحقيقي لها، وهو أن انفجار محولات الكهرباء أثناء الزلزال هو ما تسبب في وميض الأضواء الشديد الذي تكرر في أماكن متفرقة في والوقت ذاته.

وكانت المجلة ذاتها قد أرجعت في تقرير سابق لها سبب ظهور أضواء زلزال المكسيك إلى ظاهرة بصرية تسمى بضوء الزلازل، والتي شوهدت بالفعل في عدد من الزلازل السابقة إلا أن المجلة اعتذرت عن تلك المعلومة الخاطئة.

 

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مصراوي Masrawy

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