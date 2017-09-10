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اليوم.. مصر للطيران تسير 19 رحلة لنقل 4500 حاج

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اليوم.. مصر للطيران تسير 19 رحلة لنقل 4500 حاج اليوم.. مصر للطيران تسير 19 رحلة لنقل 4500 حاج

التحرير

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تواصل شركة للطيران جسرها الجوي لعودة الحجاج من الأراضي المقدسة، وتسير الشركة، اليوم الأحد، 19 رحلة جوية لنقل 4527 حاجا من جدة والمدينة المنورة إلى مطار القاهرة الجوي.

ومن المقرر أن تسير الشركة 10 رحلات من جدة لنقل 2546 حاجا، على أن تختتم يوم 22 سبتمبر الجاري، فيما تسير 9 رحلات لنقل 1981 حاجا من المدينة المنورة وتختتم يوم 25 سبتمبر.

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كانت شركة مصر للطيران أعلنت عن أنها سوف تنقل 70 ألف حاج على متن 320 رحلة جوية، في مرحلة العودة من جدة والمدينة المنورة خلال موسم الحج الحالي.

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