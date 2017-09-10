نادال يبحث عن بطولة الجراند سلام الـ16 في نهائي أمريكا المفتوحة

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يسدل الستار اليوم الأحد، على منافسات بطولة أمريكا المفتوحة للتنس لفردي الرجال، وهي رابع بطولات الجراند السلام الأربع الكبرى هذا العام.

ويلتقي في المباراة النهائية على ملعب أرثر أش المصنف الأول عالميًا رافائيل نادال، مع الجنوب إفريقي المصنف 28 على العالم كيفين أندرسون والذي يخوض أول نهائي له في مسيرته في بطولات الجراند سلام.

ونجح نادال في التفوق في جميع مبارياته الأربع السابقة التي جمعته بأندرسون وحقق 9 مجموعات وخسر مجموعة واحدة فقط، وكانت آخر مواجهة بينهما في بطولة برشلونة في شهر إبريل الماضي، وأتت المواجهة الوحيدة بينها في البطولات الكبرى في بطولة أستراليا من عام 2015 وتحديدًا في الدور الرابع وفاز اللاعب الإسباني بثلاث مجموعات دون رد بحصة 7-5 6-1 6-4.

وسيكون البطل اليوم هو خامس لاعب على التوالي يتوج بلقب في بطولة الجراند سلام ويتخطى عمره الـ30، وذلك بعد فوز فافرينكا بنسخة العام الماضي وهو في عمر 31 ومن ثم توج فيدرير هذا العام بلقبي أستراليا المفتوحة وويمبلدون وهو في عمر 35 عامًا وتوج نادال بلقب رولان جاروس وهو في عمر 31 عامًا.

وللمرة السابعة في تاريخ أمريكا المفتوحة في العصر الحديث أن يخوض المباراة النهائية لاعبين يتخطي عمرهما حاجز الـ30 عامًا، حيث حدث هذا الأمر للمرة الأخيرة في نهائي نسخة عام 2002 عندما تغلب بيت سامبراس (31 عامًا) على أندريه أجاسي (32 عامًا).

وتمكن "البيج فور"، فيدرير ونادال ودجوكوفيتش وموراي، من الفوز بـ45 لقبًا في الجراند سلام من آخر 50 بطولة، ويأمل أندرسون اليوم أن يصبح رابع لاعب يتمكن من كسر هيمنتهما بعدما توج فافرينكا بثلاث ألقاب مقابل لقب لكل من ديل بورترو ومارين سيليتش.

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وبدوره يخوض نادال اليوم النهائي الرابع له في بطولة أمريكا المفتوحة والأول له منذ أن توج باللقب في عام 2013، وأتت النهائيات الثلاث السابقة للاعب الإسباني أمام نظيره الصربي دجوكوفيتش والذي تغلب عليه عامي 2010 و2013 وخسر أمامه في نهائي 2011.

ويخوض نادال النهائي الثالث له في بطولات الجراند سلام هذا العام وذلك بعد خسارته نهائي أستراليا المفتوحة أمام فيدرير وتتويجه بلقب رولان جاروس على حساب فافرينكا.

ويمتلك نادال سجل جيد في نهائيات الجراند سلام من خلال فوزه بـ15 نهائي وخسارته في 7 نهائيات.

ويأمل نادال في أن يتوج بلقبين في بطولات الجراند سلام على الأقل خلال عام واحد للمرة الرابعة في مسيرته، حيث حقق 3 بطولات في عام 2010 وبطولتين في عامي 2008 و2013، ويأمل أيضًا في أن يتوج بأول ألقابه على الملاعب الصلبة منذ أن توج ببطولة الدوحة في عام 2014 بالتغلب في المباراة النهائية على اللاعب الفرنسي جايل مونفيس.

ومنذ ذلك الحسن خاض نادال 34 بطولة على الملاعب الصلبة، وصل فيها إلى 8 نهائيات، ويذكر أن اللاعب الإسباني لم يواجه في طريقه إلى المباراة النهائية في بطولة هذا العام أي لاعب من المصنفين الـ20 الأوائل، وكان آخر لاعب يحقق هذا الأمر هو بيت سامبراس في بطولة ويمبلدون عام 2000.

ويعد أندرسون أول لاعب من جنوب إفريقيا يصل إلى نهائي أمريكا المفتوحة منذ كيلف دريسدل والذي خسر أمام سانتانا في عام 1965.