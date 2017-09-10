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رقمان جديدان لميسي وبرشلونة بعد الفوز على إسبانيول في «الليجا»

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رقمان جديدان لميسي وبرشلونة بعد الفوز على إسبانيول في «الليجا» رقمان جديدان لميسي وبرشلونة بعد الفوز على إسبانيول في «الليجا»

التحرير

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تغلب نادي برشلونة، أمس السبت، على ضيفه إسبانيول، بخماسية نظيفة في لقاء الديربي الذي أُقيم على ملعب «الكامب نو» لحساب الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

وتصدر برشلونة بالتالي جدول الترتيب بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط وبفارق 4 نقاط كاملة عن حامل اللقب ريال مدريد الذي تعثر على ملعبه أمس بعد تعادله إيجابيًا مع ليفانتي بهدف لكل فريق.

ولأول مرة يصل الفارق بين برشلونة وريال مدريد إلى 4 نقاط منذ 17 شهرًا وتحديدًا منذ 9 إبريل من عام 2016 عندما امتلك العملاق الكتالوني في رصيده 76 نقطة مقابل 72 نقطة للمرينجي.

وسجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الهاتريك رقم 38 في مسيرته أمس مع برشلونة وهو الهاتريك الذي مكنه من أن يصبح الهداف التاريخي لمباريات الديربي مع إسبانيول برصيد 18 هدفًا.

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كما سجل كل من جيرارد بيكيه ولويس سواريز هدفين لبرشلونة، وعن ذلك الأمر أعرب المهاجم الأوروجوياني عن فخره الشديد باللعب إلى جوار أفضل لاعب في العالم، وذلك في إشارة منه إلى ميسي، مؤكدًا على أن اللاعب الأرجنتيني يبرهن في كل مباراة على وجود مسافة كبيرة للغاية بينه وبين باقي اللاعبين.

ومن جانبه تطرق قائد الفريق أندريس إنيستا للحديث عن مستقبله مع الفريق مشيرًا إلى أن رغبته الوحيدة هي تقديم موسم جيد مع برشلونة وتحقيق الألقاب مع الفريق مؤكدًا على أنه سواء بقى أو رحل عن الفريق سيبقى برشلونة بيته.

وأكد إنيستا أنه لم يتحذ قراره بعد حيث يرتبط قراره بالعديد من العوامل، مشيرًا إلى أنه يضع تركيزه بالكامل في الوقت الحالي مع الفريق ولا يرغب في التعجل في اتخاذ القرار.

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التحرير

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