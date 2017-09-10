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تحويل قرية سويسرية يسكنها 16 شخصًا إلى فندق.. والسبب

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مصراوي Masrawy

تحويل قرية سويسرية يسكنها 16 شخصًا إلى فندق.. والسبب

11:06 ص الأحد 10 سبتمبر 2017

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كتب - مصراوي:

قررت السلطات في سويسرا باتخاذ خطوة للحفاظ على أصغر قرية سويسرية من الاندثار، بتحويلها إلى فندق سياحي.

وبحسب موقع " اليوم"، تعتبر "كوريبو" أصغر قرية في سويسرا، وهي من الأماكن التي تجذب السياح والراغبين في الهدوء والابتعاد عن صخب المدن الكبيرة.

وكانت قد ظهرت هذه القرية منذ 600 عام وباتت شبه خالية من السكان، حيث يسكنها حاليًا 16 شخصًا فقط أغلبهم من المتقاعدين بعد أن كانت تضم 300 شخص في القرن التاسع عشر.

وللحفاظ على هذه القرية من الاندثار، قررت السلطات السويسرية تحويل منازلها المتقاربة إلى فندق للسياح الراغبين بقضاء فترات من الراحة والهدوء في الجبال السويسرية ذات الطبيعة الخلابة.

وقال إيليا فرابولي، مدير السياحة في كانتون أوري بسويسرا، إن "تلك القرية تعتبر أفضل وجهة في سويسرا للراغبين في قضاء إجازة مريحة بعيدًا عن حياة القرن الحادي والعشرين. وهي المكان الأنسب للتخلص من التوتر والابتعاد عن الضوضاء والحياة الإلكترونية، ومنازل هذه القرية وطبيعتها الخلابة تمنح الإنسان شعورًا رائعًا بالاسترخاء والطمأنينة".

 

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مصراوي Masrawy

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