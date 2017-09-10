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همات الفجر.. الأمن الوطني يقتحم 3 أوكار بالجيزة - (صور)

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مصراوي Masrawy

مداهمات الفجر.. الأمن الوطني يقتحم 3 أوكار إرهابية بالجيزة - (صور)

10:54 ص الأحد 10 سبتمبر 2017

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بالصور.. العمليات الخاصة تحاصر وكر إرهابي جديد بأرض اللواء

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بالصور.. العمليات الخاصة تحاصر وكر إرهابي جديد بأرض اللواء

كتب - محمد شعبان:

نفذ قطاع الأمن الوطني بالتنسيق مع مباحث الجيزة، فجر الأحد، 3 مداهمات في وقت متزامن.

البداية كانت في الخامسة فجرًا، عندما داهمت مأمورية من الأمن الوطني مدعومة برجال العمليات الخاصة، شقة بالطريق الأبيض بمنطقة أرض اللواء، قام أحد العناصر الإرهابية بتفجير عبوة ناسفة، وحدث تبادلا لإطلاق النار بين الجانبين، أسفر عن مقتل 8 مسلحين، وإصابة 5 شرطيين، نُقلوا إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة.

وكشف مصدر أمني مسؤول، أن الإرهابيين فجروا عبوة ناسفة كانت موضوعة خلف الباب مباشرة، كانت بمثابة فخا لجر الشرطة، لافتا بأن العبوة شديدة الانفجار، تسببت في بتر ساقي أحد المسلحين وتحول جثته أشلاء.

المصدر -الذي رفض ذكر اسمه- أشار إلى أنه لم يتم العثور على أية عبوات أو مواد متفجرة داخل تلك الشقة، موضحًا أنها تم تمشيط المنطقة بالكامل؛ تحسبًا لوجود أجسام غريبة زرعها الإرهابيون.

وفي توقيت متزامن، توجهت مأمورية لوكر إرهابي آخر بمنطقة الطالبية، بعدما وردت معلومات من مصادر سرية باختباء خلية إرهابية، لكن لم يتم العثور على شيء أو يُضبط أحد.

المداهمة الثالثة تدور أحداثها -خلال كتابة هذه السطور- بشارع عبده خطاب بمنطقة أرض اللواء أيضا، حيث تحاصر قوات الشرطة مدعومة بعددٍ من العربات المصفحة وقوات الأمن المركزي شقة يشتبه في اختباء عناصر مسلحة بداخلها

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