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11 قتيلا و 18 مصابا في حادث سير جنوبي باكستان

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مصراوي Masrawy

11 قتيلا و 18 مصابا في حادث سير جنوبي باكستان

10:54 ص الأحد 10 سبتمبر 2017

11 قتيلا و 18 مصابا في حادث سير جنوبي باكستان

حادث سير

إسلام آباد (د ب أ)

أعلنت الشرطة الباكستانية مقتل ما لا يقل عن 11 شخصا وإصابة 18 آخرين في حادث تصادم وقع بين سيارة فان تحمل ركابا ومقطورة بإقليم البنجاب جنوبي باكستان.

ووقع الحادث، الناتج عن السرعة، الليلة الماضية بالقرب من مدينة لاياه عندما فقد سائق السيارة السيطرة عليها واصطدم بالمقطورة.

وجميع أفراد السيارة كانوا من عائلة واحدة وكانوا في طريقهم لحضور حفل زفاف.

وقال المسؤول الأمني المحلي محمد بوتا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الحادث أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 11 شخصا: ثلاث نساء ورجلين وخمس فتيات وطفل صغير.

وأضاف أن الحادث أسفر أيضا عن إصابة 18 شخصا، بينهم ثمانية أطفال، وتم نقلهم إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج.

تجدر الإشارة إلى أن السير القاتلة متكررة الحدوث في باكستان بسبب سوء حالة الطرق والمركبات، وكذلك القيادة المتهورة.

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