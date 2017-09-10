الطيران العراقي يقتل 12 من داعش في قصف جوي شمال شرقي بعقوبة

ديالى، العراق (د ب أ )

أفاد ضابط استخبارات عراقي اليوم الاحد بمقتل 12 من عناصر تنظيم داعش في قصف جوي نفذه الطيران العراقي على مواقع التنظيم في قرى شمال شرقي بعقوبة مركز محافظة ديالى، 57كم شمال شرقي بغداد.

وقال العميد الركن علي العزاوي ضابط استخبارات قيادة عمليات دجلة العسكرية، في تصريح صحفي، إن " الطيران العسكري العراقي قصف فجر اليوم مواقع لتنظيم داعش في قرية الميتة والعادلية الحدودية مع محافظة صلاح الدين تابعة لناحية قرة تبة شمال شرقي بعقوبة أسفرت عن مقتل 12 بينهم قيادات في تنظيم داعش وتدمير اربع سيارات تابعة لهم .

وكانت قيادة عمليات دجلة أعلنت أمس السبت عن انطلاق عمليات عسكرية في ثلاثة وديان مهمة شمال شرق ديالى، لإنهاء أي نشاط لتنظيم "داعش" ، في المناطق المحصورة بين نفط خانة وخانقين، وتشمل وديان ثلاب والحديدين وقزلاق.

وتشهد مناطق بمحافظة ديالى، أغلبية سنية، اضطرابات أمنية وأعمال عنف واغتيالات وتفجيرات بشكل شبه يومي يقود جزء منها تنظيم داعش، والآخر ناجم عن الصراعات بين الفصائل المسلحة التي تسيطر على مناطق بالمحافظة .