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بدء تدريبات "النجم الساطع" المصري- الأمريكي بقاعدة محمد نجيب العسكرية

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مصراوي Masrawy

بدء تدريبات "النجم الساطع" المصري- الأمريكي بقاعدة محمد نجيب العسكرية

11:01 ص الأحد 10 سبتمبر 2017

فاعليات التدريب المصري الأمريكي المشترك

كتب- مصطفى المنشاوي:

تستضيف ، فاعليات التدريب المصري الأمريكي المشترك "النجم الساطع 2017"، والمقرر له أن ينفذ بقاعدة محمد نجيب العسكرية، خلال الفترة من 10-20 سبتمبر الجاري.

ويعد تدريب النجم الساطع من أهم التدريبات المشتركة للقوات المسلحة المصرية والأمريكية، بما يعكس عمق العلاقات ومستوى التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين، ويأتي استمرارًا لسلسلة من التدريبات المشتركة التي تنفذها القوات المسلحة مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة.

وتشارك في التدريب، عناصر من القوات الأمريكية، على أن يتناول التدريب موضوعات التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب والتطرف والتدريب على كافة سيناريوهات التهديدات المختلفة في القرن الحادي والعشرين في ظل الحرب التقليدية وغير النظامية.

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