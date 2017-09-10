محافظ سوهاج: حملة لرفع الإشغالات وضبط الباعة الجائلين بجوار المدارس

سوهاج – عمار عبدالواحد:

شدد الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، اليوم الأحد، على رؤساء الوحدات المحلية المختلفة برفع الإشغالات وضبط الباعة الجائلين بالمناطق المحيطة بأسوار المدارس، وخلق بيئة خالية من الضوضاء ومنع التشويش على الطلاب أثناء ساعات الدراسة بالمدارس المختلفة بنواحي المحافظة.

وقال حازم أبو الخير، رئيس الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج، إن الحي نظم حملة مكبرة تم خلالها تقليم الأشجار المحيطة بالمدارس، ورفع القمامة، والمخلفات والإشغالات من أمام المدارس، والمناطق المحيطة بها خاصة مع قرب العام الدراسي الجديد.