عقب انهيار أجزاء منه.. إخلاء عقار من السكان شرق الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

أخلى حي شرق الإسكندرية، عقار قديم مكون من 6 طوابق بمنطقة كليوباترا من السكان، لحين عرضه على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، عقب انهيار أجزاء منه دون حدوث إصابات.

وتلقى قسم شرطة سيدي جابر إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بسقوط جزء من العقار رقم 260 شارع بور سعيد بمنطقة كليوباترا، وانتقل مأمور وضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية بمعداتها لموقع العقار.

وتبين من المعاينة أن العقار مساحته 120 متر "بناء قديم" مكون من طابق أرضي وخمسة طوابق علوية، بكل طابق ثلاثة شقق، يقطنه 5 أُسر وباقي الوحدات شاغرة، وسقوط سقف مظلة بئر السلم.

وقرر حي شرق الإسكندرية بالإخلاء المؤقت للعقار من السكان دون المنقولات لحين العرض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وتنبه على قاطني العقار بما جاء بقرار مهندس الحي.

وجرى وضع حواجز حديدية حول العقار لتأمين المارة، وحُرر المحضر إداري قسم سيدي جابر وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.