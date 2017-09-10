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فران يصيب زميله بجروح في البطن والصدر بالقليوبية

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مصراوي Masrawy

فران يصيب زميله بجروح في البطن والصدر بالقليوبية

11:01 ص الأحد 10 سبتمبر 2017

فران يصيب زميله بجروح في البطن والصدر بالقليوبية

أرشيفية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

اعتدى فران على آخر بسلاح أبيض "سكين"، وأصابه بجرح نافذ في البطن والصدر، لوجود خلافات سابقة بينهما بسبب العمل، وألقي القبض على المتهم، وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة.

وتلقى اللواء محمد توفيق الحمزاوي، مدير أمن القليوبية ، إخطارًا من مأمور قسم قها، بتلقيه بلاغًا من مستشفى بنها الجامعي، بوصول "عبدالعزيز عبدالعزيز سليمان حجازي" 38 عامًا، فران، مصاب بجرح نافذ في البطن والصدر.

بالانتقال وسؤال المصاب قرر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين المدعو "فارس. م. س" 18 عامًا، فران، لوجود خلافات سابقة بينهما بسبب العمل، تطورت لمشاجرة اعتدى خلالها الأخير عليه بالضرب بسلاح أبيض "سكين" محدثًا إصابته المشار إليها، حال عملهما بمخبز كائن بشارع صف الشجر – دائرة القسم.

وألقى ضباط مباحث القسم القبض على المتهم، وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط السلاح المستخدم في الواقعة، والتحفظ عليه، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2901 جنح قسم قها لسنة 2017م.

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