أخبار عاجلة

محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها" -
وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة -
"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

«إسكان البرلمان» تطالب الحكومة بتوصيل الصرف الصحى لمنازل الفقراء ومحدودي الدخل

Google+ Print
«إسكان البرلمان» تطالب الحكومة بتوصيل الصرف الصحى لمنازل الفقراء ومحدودي الدخل «إسكان البرلمان» تطالب الحكومة بتوصيل الصرف الصحى لمنازل الفقراء ومحدودي الدخل

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

طالب النائب علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والشركات التابعة لها بمراعاة ظروف الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل والأشد فقرا، بشأن توصيل الخدمات وتحسين البنية التحتية لمنازلهم بالقرى والنجوع على مستوى الجمهورية، خاصة بقرى الصعيد المحرومة من تلك الخدمات.

وأشار والي، فى تصريح له اليوم الأحد، إلى ضرورة تحسين مستوى معيشة المواطنين بهذه القرى والاهتمام بالأسر وسرعة تلبية مطالبهم التى تمس حياتهم المعيشية، ورفع العبء عنهم وتوصيل وصلات مياه الشرب والصرف الصحى وعدادات المياه لهم على نفقة الدولة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، برفع العبء عن كاهل الفقراء ومحدودى الدخل وتحسين وضعهم الاجتماعى.

شاهد أيضا

وقال والي إن وزارة التضامن الاجتماعى لها دور هام في تحسين معيشة المواطنين، وذلك من خلال مبادرتها «سكن كريم» لتوفير مياه شرب نقية ومرفق آمن للصرف الصحى للأسر الفقيرة والمستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة»، لافتًا إلى وجود قاعدة بيانات للأسر الفقيرة والأشد فقرا التى تحتاج لهذه الخدمات لدى الوزارة، وهناك مشروعات مياه شرب وصرف صحى تم تنفيذها ببعض القرى الفقيرة ولكن لم يتم عمل وصلات لمنازلهم نظرا لعدم قدرة الأسر الفقيرة على سداد تكلفة هذه الوصلات.

وطالب رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بتحسين مستوى معيشة الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل الموجودة بالقرى والنجوع، الذين لا تشملهم خدمة مياه الشرب والصرف الصحى خاصة في محافظات الصعيد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان

"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان

الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة