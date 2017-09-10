«إسكان البرلمان» تطالب الحكومة بتوصيل الصرف الصحى لمنازل الفقراء ومحدودي الدخل

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طالب النائب علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والشركات التابعة لها بمراعاة ظروف الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل والأشد فقرا، بشأن توصيل الخدمات وتحسين البنية التحتية لمنازلهم بالقرى والنجوع على مستوى الجمهورية، خاصة بقرى الصعيد المحرومة من تلك الخدمات.

وأشار والي، فى تصريح له اليوم الأحد، إلى ضرورة تحسين مستوى معيشة المواطنين بهذه القرى والاهتمام بالأسر وسرعة تلبية مطالبهم التى تمس حياتهم المعيشية، ورفع العبء عنهم وتوصيل وصلات مياه الشرب والصرف الصحى وعدادات المياه لهم على نفقة الدولة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، برفع العبء عن كاهل الفقراء ومحدودى الدخل وتحسين وضعهم الاجتماعى.

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وقال والي إن وزارة التضامن الاجتماعى لها دور هام في تحسين معيشة المواطنين، وذلك من خلال مبادرتها «سكن كريم» لتوفير مياه شرب نقية ومرفق آمن للصرف الصحى للأسر الفقيرة والمستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة»، لافتًا إلى وجود قاعدة بيانات للأسر الفقيرة والأشد فقرا التى تحتاج لهذه الخدمات لدى الوزارة، وهناك مشروعات مياه شرب وصرف صحى تم تنفيذها ببعض القرى الفقيرة ولكن لم يتم عمل وصلات لمنازلهم نظرا لعدم قدرة الأسر الفقيرة على سداد تكلفة هذه الوصلات.

وطالب رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بتحسين مستوى معيشة الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل الموجودة بالقرى والنجوع، الذين لا تشملهم خدمة مياه الشرب والصرف الصحى خاصة في محافظات الصعيد.