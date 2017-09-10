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توقعات بقرب إعلان خطوبة الأمير هاري والممثلة ميجان ماركل

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مصراوي Masrawy

توقعات بقرب إعلان خطوبة الأمير هاري والممثلة ميجان ماركل

10:45 ص الأحد 10 سبتمبر 2017

توقعات بقرب إعلان خطوبة الأمير هاري والممثلة ميجان ماركل

خطوبة الأمير هاري والممثلة ميجان ماركل

لندن (د ب أ)
ذكرت تقارير اليوم الأحد أن قصر باكنجهام يستعد للإعلان عن خطوبة الأمير هاري، الذي يحتل المرتبة الخامسة في تولي العرش البريطاني والممثلة الأمريكية ميجان ماركل.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل " اليوم أن المسؤولين بالقصر يدرسون القيام بما يعتبرونه إعلانا حتميا للخطوبة بين الأمير وميجان.

وقالت ديلي ميل إن ميجان التقت بالأمير تشارلز ودوقة كورنوول كاميلا، وخلفت لديهما انطباعا جيدا.

ومن المقرر أن يظهر هاري وميجان معا رسميا لأول مرة خلال دورة ألعاب إنفكتوس، للمحاربين القدامى المصابين، في تورنتو في وقت لاحق من هذا الشهر.

وعلمت الصحيفة أنه تم تأجيل إعلان الخطوبة رسميا في وقت سابق ، خوفا من أن يلقى بظلاله على الذكرى العشرين لوفاة الأميرة ديانا.

وقال مصدر مقرب من القصر إن لقاء ميجان بتشارلز وكاميلا كان هاما للغاية، حيث أن تشارلز يريد أن يستقر هاري ويكون سعيدا.

ويشار إلى أن البروتوكول الملكي يحظر لقاء ميجان بالملكة إليزابيث الثانية حتى إعلان الخطوبة رسميا.

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