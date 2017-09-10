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موريتانيا: المبعدون الأمريكيون كانوا يخططون للعمل ضد قوانين البلاد

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مصراوي Masrawy

موريتانيا: المبعدون الأمريكيون كانوا يخططون للعمل ضد قوانين البلاد

10:42 ص الأحد 10 سبتمبر 2017

موريتانيا: المبعدون الأمريكيون كانوا يخططون للعمل ضد قوانين البلاد

الموريتانية

نواكشوط (د ب أ)

قالت الحكومة الموريتانية إن الحقوقيين الأمريكيين الذين أبعدوا مساء أول أمس الجمعة من مطار العاصمة كانوا يخططون للعمل ضد قوانين البلاد .

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير الثقافة محمد الأمين ولد الشيخ ، للصحفيين اليوم الأحد، أن الحكومة أبلغت السفارة الأمريكية أن تأشيرات الدخول لم تمنح للأمريكيين بعد الاطلاع من السفارة على برنامج زيارتهم حيث أنه يتعارض مع القوانين الموريتانية .

وأضاف أن "برنامج الزيارة لم يتم التشاور بشأنه مع السلطات الموريتانية كما جرت العادة وأن لقاءات الأمريكيين تقتصر على أطراف منتقاة بعناية وتعمل وفق أجندة خاصة" .

وكانت سلطات مطار نواكشوط الدولي " أم التونسي" قد أبعدت حقوقيين امريكيين كانوا يعتزمون دخول البلاد والقيام بزيارة للمنظمة الحقوقية الموريتانية " نجدة العبيد".

يذكر أن موريتانيا ألغت الرق في عام 1981 وجرمت ممارسته بعدة قوانين رادعة وصارمة.

وأشار الوزير إلى أن "برنامج الرق يعني جميع الموريتانيين ويجب أن يشاركوا جميعا في اي نقاش بشأنه لأن قوانين موريتانيا تحظر الطائفية والشرائحية والاثنية وتحث على الوحدة والتآلف والتضامن بين جميع المكونات الوطنية لذا رفضنا استقبال الوفد الأمريكي" .

وتنفي الحكومة الموريتانية وجود ممارسة الرق وتقول إن آثاره ما تزال قائمة أبزرها الفقر والأمية بينما تقول "نجدة العبيد" إن العبودية ما تزال ممارسة ، وتتهم الحكومة منظمات حقوقية بـ " المتاجرة " بقضية الرق.

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