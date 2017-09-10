لماذا مرضى السكر يتعرضون أكثر للتقلصات العضلية؟
لماذا مرضى السكر يتعرضون أكثر للتقلصات العضلية؟
10:39 ص الأحد 10 سبتمبر 2017
لماذا مرضى السكر يتعرضون أكثر للتقلصات العضلية؟
(د ب أ)
ذكرت مجلة "ديابيتس راتجيبر" الألمانية أن التقلصات العضلية تهاجم مرضى السكر بصفة خاصة، نظراً لأن الجسم يفقد السوائل والمعادن عبر البول في حال ارتفاع نسبة السكر بالدم، وبالتالي يحدث خلل بعملية الأيض.
ولمواجهة التقلصات العضلية أوصت المجلة المعنية بصحة مرضى السكر بشرب الماء بكميات كافية، خاصة المياه المعدنية الغنية بالمغنيسيوم، وتناول منتجات الحبوب الكاملة والمكسرات، إضافة إلى ممارسة تمارين الإطالة.
وإذا لم تفلح هذه التدابير في مواجهة التقلصات العضلية، فينبغي حينئذ استشارة طبيب.
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