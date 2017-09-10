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تنفيذ 1115 حكما قضائيا في حملات أمنية بسوهاج

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مصراوي Masrawy

تنفيذ 1115 حكما قضائيا في حملات أمنية بسوهاج

10:44 ص الأحد 10 سبتمبر 2017

تنفيذ 1115 حكما قضائيا في حملات أمنية بسوهاج

سوهاج – عمار عبدالواحد:

تمكنت مديرية أمن سوهاج بإشراف اللواء عمر عبدالعال، مدير الأمن، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي، اليوم الأحد، في حملات أمنية مكبرة من ضبط وتنفيذ 1115 حكما قضائيا.

وقال اللواء خالد الشاذلي، مدير المباحث الجنائية، إن الأحكام شملت تنفيذ 3 أحكام جناية، و462 جزئي، و155 مستأنف، و339 غرامات جزئية، و85 غرامات مستأنفة، و71 مخالفات جزئية، كما أسفرت الحملة عن تحصيل مبالغ قيمتها 15270 جنيهًا مخالفات.

حُررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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