الدولار يستقر بالبنوك اليوم.. و«العربي» الأقل سعرا

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استقر اليوم الأحد، سعر الدولار بالبنك المركزي مُسجلًا 17.709 للبيع، و17.609 للشراء مقابل الجنيه المصري.

وسجل الدولار اليوم ثباتا ملحوظًا بمختلف البنوك مقارنة بتعاملات اليومين الماضيين، حيث سجل في البنك الأهلي المصري أعلى سعر بـ17.73 جنيه للبيع، و17.63 للشراء، بينما سجل الأقل سعرًا بالبنك العربي بـ17.67 جنيه للبيع، و17.57 جنيه للشراء.

أما البنك العربي الإفريقي وبنك بركة، وبنك بلوم، وبنك المشرق فقد سجل الدولار نحو 17.72 جنيه للبيع، و17.62 جنيه للشراء، وسجل بنك عودة وكريدى أجريكول، والبنك الأهلي الكويتي "بيريوس"، وبنك التعمير والإسكان والبنك الزراعي المصري 17.71 جنيه للبيع، و17.61 جنيه للشراء.

وسجل المصرف المتحد وبنك القاهرة وبنك إتش إس بي سي 17.70 للبيع، و17.60 جنيه للشراء.

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أما أسعار باقي العملات الأجنبية، فقد سجل متوسط سعر اليورو - وفقًا لمؤشر الصرف بالبنك المركزي نحو 21.29 جنيه للبيع، و20.16 جنيه للشراء، والجنيه الإسترلينى 23.19 جنيه للبيع، و23.05 جنيه للشراء، والفرنك السويسري 18.58 جنيه للبيع، و18.47 جنيه للشراء.

وشهد متوسط أسعار العملات العربية وفقًا لمؤشرات الصرف بالبنك المركزي استقرارًا ملحوظًا، ليسجل الريال السعودي 4.72 جنيه للبيع، و4.69 جنيه للشراء، والدينار الكويتي سجل 58.79 جنيه للبيع، و58.36 جنيه للشراء، والدرهم الإماراتى سجل 4.82 جنيه للبيع، و4.79 جنيه للشراء.