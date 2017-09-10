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خبراء المعمل الجنائي يعاينون موقع مقتل إرهابيين بأرض اللواء

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مصراوي Masrawy

خبراء المعمل الجنائي يعاينون موقع مقتل إرهابيين بأرض اللواء

10:37 ص الأحد 10 سبتمبر 2017

خبراء المعمل الجنائي يعاينون موقع مقتل إرهابيين بأرض اللواء

صورة ارشيفية

كتب- صابر المحلاوي:

انتقل فريق من خبراء المعمل الجنائي إلى الشقة التي شهد اشتباكات مع خلية إرهابية بمنطقة أرض اللواء، ما أسفر عن مقتل 8 من العناصر الإرهابية، وإصابة عدد من رجال الشرطة.

ويقوم خبراء المعمل الجنائي برفع فوارغ الطلقات، وباقي اثار الحزام للوقوف على نوعة.

وتحفظت الأجهزة الأمنية بالجيزة على كاميرات المراقبة القريبة من موقع الاشتباكات مع الخلية الارهابية بمنطقة ارض اللواء تمهيدا لتفريغها للوقوف على أي معلومات جديدة عن تلك الخلية .

وأكد مصدر أمني لمصراوي، أن الأجهزة الأمنية فحص الكاميرات لبيان تردد عناصر إرهابية أخرى على الشقة التي شهدت الاشتباكات .

كانت معلومات قد وردت لجهاز الأمن الوطني عن تواجد عدد من المنتمين للجماعات الإرهابية داخل شقة سكنية بمنطقة أرض اللواء، فتوجهت قوة أمنية إلى مكان الشقة، ووقعت اشتباكات مع عناصر الخلية اسفرت عن مقتل 6 منهم وقام انتحاري بتفجير نفسه وصيب عدد من رجال الشرطة، وهرعت سيارات الإسعاف والإطفاء إلى مكان الحادث.

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