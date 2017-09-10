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ضبط 739 مخالفة خلال حملات مرورية بسوهاج

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مصراوي Masrawy

ضبط 739 مخالفة خلال حملات مرورية بسوهاج

10:29 ص الأحد 10 سبتمبر 2017

ضبط 739 مخالفة خلال حملات مرورية بسوهاج

أرشيفية

سوهاج – عمار عبد الواحد:

نفذت إدارة مرور سوهاج بإشراف اللواء عمر عبدالعال، مدير الأمن، اليوم الأحد، حملات مرورية مكبرة بدائرة المديرية لتحقيق الانضباط المروري بالطرق العامة والرئيسية لفرض التواجد الأمني وبث الطمأنينة بين المواطنين.

وأسفرت الحملات عن ضبط 739 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين عدم استخدام حزام الأمان، واستخدام الهواتف المحمولة أثناء القيادة، ورادار، ومخالفة على نموذج 125 مرور، وسحب تراخيص وحجز دراجات بخارية، وحجز سيارات، وتصالح، وذلك بالطرق الإقليمية والسريعة.

حُررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيقات.

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