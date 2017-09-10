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بالأسماء.. تشكيل مجلس الشباب المصري للتنمية بالغربية

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مصراوي Masrawy

بالأسماء.. تشكيل مجلس الشباب المصري للتنمية بالغربية

10:26 ص الأحد 10 سبتمبر 2017

بالأسماء.. تشكيل مجلس الشباب المصري للتنمية بالغربية

أرشيفية

الغربية - مروة شاهين:

أصدر المكتب التنفيذي لمجلس الشباب المصري للتنمية، اليوم الأحد، قرارًا بتشكيل فرع المجلس بمحافظة الغربية.

وجاء في نص القرار: بعد الاطلاع على لائحة المجلس المشهر برقم 6021 لسنة 2016 وفقا للقانون 84 لسنة 2002 يتم تشكيل هيئة المجلس بمحافظة الغربية كالتالي:

"محمد موسى شلبي المنسق العام، وشادي النمر وكيل المجلس، ولاء سمير أمين الصندوق، وائل شاهين المدير التنفيذي، ورضا غانم اللجنة الإعلامية، وأحمد شعيب لجنة التدريب، وسامية هلال لجنة الإدارة والتنظيم، وحسن جلال لجنة االتدريب المهني، ومروة وفيق لجنة متحدي الإعاقة، وشيماء الهواري اللجنة الاقتصادية، وعزة عادل لجنة المبادرات والتطوع، ومحمد الجزار اللجنة الرياضية، ودينا الغنيمي لجنة العلاقات الخارجية، وهدى رضوان لجنة الاقتراحات، ومحمد الملواني لجنة البحث العلمي، ومحمد يونس لجنة الإدارة المحلية، وعمرو حسان لجنة العمال، وشذى الشال لجنة العاملين بالخارج".

وصرح محمد شلبي المنسق العام للغربية، أن الهدف الأساسي للمجلس خدمة المجتمع على صعيد التنمية في المعركة الحقيقية التي يخوضها الوطن وهي الطريق الواضح الذي يتستطيع من خلاله الشباب خدمة وطنهم.

وأضاف شلبي أن "مجلس الشباب المصري"، جزء من عملية الحفاظ على الهوية المصرية، وأن فكرة المجلس أوسع من اقتصارها على الأحزاب فالمجلس يضم كيانات طلابية ومنظمات مجتمع مدني، مشيرًا إلى أن الفكرة جاءت استجابة لمبادرة الرئيس عبدالفتاح في الابتعاد عن الخلافات الشخصية وتنحية الخلافات جانبا.

وأوضح شلبي، أن المجلس سوف يقوم بتأهيل الشباب للوصول لكافة مراكز صنع واتخاذ القرار وسوف يكون هناك تحركات وفاعليات سيشعر بها المواطن المصري.

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