مشاجرة بالسلاح بسبب لهو الأطفال في سوهاج

سوهاج – عمار عبد الواحد:

نشبت مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية، اليوم الأحد، أصيب فيها صياد وسيدة، بسبب لهو الأطفال بمركز طما شمال محافظة سوهاج.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء عمر عبدالعال، إخطارًا من مركز شرطة طما بوجود مشاجرة بناحية نزلة القبيصي دائرة المركز.

تبين أن المشاجرة بين كل من "محمود عبدالرحمن أحمد، 58 عامًا"، صياد، مصابًا بجرح قطعي بالرأس وكدمة وسحجات متفرقة بالجسم، و"علي عبدالواحد محمد، 53 عامًا" عامل، ينتمون لعائلة "قناوي" طرف أول، وبين "نادية علي محمد، 53 عامًا" ربة منزل، مصابة بطلق ناري أسفل العين اليسرى، وتم نقلها للمستشفى المركزي، و"محمود عثمان محمد، 30 عامًا"، عامل، و"عمرو عثمان محمد، 28 عامًا" عامل، "نجلي الأولى"، ينتمون لعائلة "الإخمامية" طرف ثان.

تبين من التحريات التي أشرف عليها اللواء خالد الشاذلي، مدير المباحث الجنائية، أن سبب المشاجرة لهو الأطفال، قام على إثرها الأول من الطرف الأول بإطلاق أعيرة من سلاح ناري كان بحوزته أصابت أحداها الأولى من الطرف الثاني.

تم ضبط طرفي المشاجرة، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالضرب وإحداث إصابته.

تم ضبط السلاح المستخدم بحوزة الأول من الطرف الأول عبارة عن بندقية آلية، وحُرر عن ذلك المحضر رقم 3779 إداري المركز لسنة 2017.