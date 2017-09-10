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مصدر: الأمن الوطني يداهم شقة جديدة للإرهابيين في الطالبية تزامنًا مع "أرض اللواء"

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مصراوي Masrawy

مصدر: الأمن الوطني يداهم شقة جديدة للإرهابيين في الطالبية تزامنًا مع "أرض اللواء"

10:18 ص الأحد 10 سبتمبر 2017

أرشيفية

كتب - محمد شعبان:

قال مصدر أمني مسؤول بمديرية أمن الجيزة، أن مأمورية من الأمن الوطني والعمليات الخاصة داهمت شقة سكنية للإرهابيين بمنطقة الطالبية، فجر اليوم الأحد، تزامنًا مع قيام القوات باقتحام أرض اللواء.

كان تبادلًا لإطلاق النار وقع فجر اليوم الأحد، بين الشرطة ومسلحين أسفر عن مقتل 8 وإصابة 5 شرطيين بأرض اللواء.

وأكد المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه لمصراوي، أن معلومات من المصادر السرية دلت عن اختباء خلية إرهابية داخل ذلك الوكر، وأنهم بصدد تنفيذ إحدى العمليات الإرهابية.

وأفاد المصدر، أنه بمداهمة الشقة لم يتم العثور على أي أسلحة أو مواد متفجرة، موضحًا، أنه تم تمشيط المنطقة بواسطة خبراء المفرقعات تحسبًا لوجود أجسام غريبة.

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مصراوي Masrawy

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