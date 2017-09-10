اليوم.. السيسي يلتقي وفد الكنائس الأمريكية

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يستهل الرئيس عبد الفتاح السيسي نشاطه، اليوم الأحد، بمقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية، في مصر الجديدة، عقب عودته من زيارة الصين وفيتنام، بلقاء وفد المجلس الوطني للكنائس الأمريكية.

ومجلس الكنائس يرعى السلام بين المسيحيين والمسلمين وغيرهم، لبناء العلاقات وإيجاد مساحة أكبر من التفاهم وإقامة العلاقات والحوار المستمر.

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ويناقش السيسي مع وفد الكنائس الأمريكية، مكافحة الأفكار المتطرفة في العالم للقضاء على الإرهاب، وإدانة كافة أشكال العنف الذي يتعرض له الإنسان في كل مكان بالعالم، بصرف النظر عن دينه ولونه وجنسه وانتماءاته.