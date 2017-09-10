أخبار عاجلة

فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها" -
وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة -
"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

اليوم.. السيسي يلتقي وفد الكنائس الأمريكية

Google+ Print
اليوم.. السيسي يلتقي وفد الكنائس الأمريكية اليوم.. السيسي يلتقي وفد الكنائس الأمريكية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

يستهل الرئيس عبد الفتاح نشاطه، اليوم الأحد، بمقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية، في الجديدة، عقب عودته من زيارة الصين وفيتنام، بلقاء وفد المجلس الوطني للكنائس الأمريكية.

ومجلس الكنائس يرعى السلام بين المسيحيين والمسلمين وغيرهم، لبناء العلاقات وإيجاد مساحة أكبر من التفاهم وإقامة العلاقات والحوار المستمر.

شاهد أيضا

ويناقش السيسي مع وفد الكنائس الأمريكية، مكافحة الأفكار المتطرفة في العالم للقضاء على الإرهاب، وإدانة كافة أشكال العنف الذي يتعرض له الإنسان في كل مكان بالعالم، بصرف النظر عن دينه ولونه وجنسه وانتماءاته.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة