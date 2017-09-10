البيئة: شراء طن قش الأرز من المزارعين بـ50 جنيها (فيديو)

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قال أحمد رخا، رئيس قطاع الفروع الإقليمية بوزارة البيئة، إن وزارة البيئة لديها خطة للسيطرة على ظاهرة السحابة السوداء، موضحا أنه يتم شراء طن قش الأرز من المزارعين بـ50 جنيها.

وأضاف رخا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح أون"، المذاع على قناة "أون لايف"، اليوم الأحد: "كميات القش الناتجة تفوق الطاقة، فالوزارة لديها عبء للتغلب على هذه الكمية الهائلة من قش الأرز الذي يأخذ مساحات كبيرة".

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وتابع: "معالجة عمليات حرق قش الأرز من اختصاص وزارة الزراعة، لكن وزارة البيئة تحملت هذا الملف وحققت نجاحات الأعوام السابقة"، موضحا أن أرتفاع أسعار الأعلاف والطاقة ساهم في جعل الفلاح يستخدم قش الأرز كبديل للأعلاف.