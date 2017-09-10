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البابا تواضروس يدشن كنيسة جديدة بأستراليا.. ويرقي 3 قساوسة

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البابا تواضروس يدشن كنيسة جديدة بأستراليا.. ويرقي 3 قساوسة البابا تواضروس يدشن كنيسة جديدة بأستراليا.. ويرقي 3 قساوسة

التحرير

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دشن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأحد، كنيسة القديسة فيرينا والأنبا بيشوي بمبنى "أبؤرو– ملبورن"، إذ دشن مذابح الكنيسة، ورأس أول قداس يقام بها.

وقال البابا تواضروس، في كلمته خلال مراسم التدشين: "مبروك عليكم تدشين الكنيسة بكل تصميمها الجديد على اسم القديسة فيرينا والأنبا بيشوي، وقد تم تدشين المذابح بالأسماء الآتية: المذبح الأوسط على اسم القديسة فيرينا، المذبح البحري على اسم الأنبا موسى الأسود، المذبح القبلي على اسم الأنبا بيشوي حبيب مخلصنا الصالح".

وأضاف: "كما تم تدشين أيقونة الشرقية (البانطوكراتور) وأيقونات الكنيسة، وهي بمثابة كتاب مقدس مفتوح تذكرنا بمشاهد من الكتاب المقدس، وتاريخ تدشين الكنيسة 10 سبتمبر 2017، ونشكر الأنبا سوريال والآباء الكهنة والمهندسين والفنانين على هذا العمل العظيم".

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ورسم البابا، 3 من قساوسة الإيبارشية في رتبة القمصية وهم القمص دانيال والقمص أنطونيوس والقمص مارك.

كان البابا تواضروس، وصل إلى مدينة ملبورن قادما من سيدني، ليبدأ زيارته الرعوية الأولى لهذه الإيبارشية منذ تنصيبه في نوفمبر 2012.

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التحرير

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