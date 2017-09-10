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المرصد السوري: التحالف يقتل 25 معظمهم من المدنيين في البوكمال

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مصراوي Masrawy

المرصد السوري: التحالف يقتل 25 معظمهم من المدنيين في البوكمال

09:57 ص الأحد 10 سبتمبر 2017

المرصد السوري: التحالف يقتل 25 معظمهم من المدنيين في البوكمال

ارشيفية

القاهرة (د ب أ)

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن عشرات الأشخاص قتلوا وأصيبوا في ضربات نفذتها طائرات تابعة للتحالف الدولي أمس واستهدفت مقرا لتنظيم داعش في مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي قرب الحدود مع العراق.

وأوضح أن ما لا يقل عن 23 شخصا لقوا حتفهم في المقر الذي يتخذه تنظيم داعش كسجن. ومن بين القتلى 18 معتقلاً في سجون التنظيم، غالبيتهم من المدنيين، بالإضافة لخمسة من عناصر التنظيم.

وذكر أيضا أن ما لا يقل عن عشرة من القتلى من الجنسية العراقية.

ولم يصدر بعد تعليق عن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.

وتخوض كل من القوات الحكومية السورية المدعومة من ، وقوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة، عمليتين منفصلتين لتحرير مدينة الزور من سيطرة تنظيم داعش.

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