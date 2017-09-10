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الروهينجا يعلنون وقفا لإطلاق النار لمدة شهر

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مصراوي Masrawy

الروهينجا يعلنون وقفا لإطلاق النار لمدة شهر

09:48 ص الأحد 10 سبتمبر 2017

الروهينجا يعلنون وقفا لإطلاق النار لمدة شهر

الأقلية المسلمة

نايبيداو – (أ ف ب):

أعلن الروهينجا، الأحد، وقفا لإطلاق النار من جانب واحد، وذلك بعد أسبوعين من الهجمات التي شنوها على قوات الأمن البورمية في ولاية راخين ورد عليها الجيش بعملية عسكرية واسعة ادت لفرار 300 ألف مدني من هذه الأقلية المسلمة إلى بنجلادش المجاورة.

وقالت الجماعة المسلحة التي تطلق على نفسها اسم "جيش إنقاذ روهينجا أراكان" (أرسا) في بيان على تويتر إن "أرسا تعلن بموجبه وقفا موقتا للعمليات العسكرية الهجومية"، مشيرة إلى أن الهدف من وراء هذه الهدنة هو السماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى محتاجيها في المنطقة.

وفي 25 أغسطس شنت الجماعة المتمردة سلسلة من الهجمات على مراكز للشرطة في ولاية راخين، رد عليها الجيش بتجريد حملة عسكرية واسعة النطاق تعرض خلالها المدنيون الروهينجا لفظاعات على أيدي العسكر وميليشيات اتنية مناوئة للأقلية المسلمة.

ويعتقد أن عشرات الآلاف ممن لا يزالون في ولاية راخين هم في طريقهم إلى الفرار هربا من حرق القرى وحملات الجيش وممارسات عصابات اتنية، يتهمها لاجئو الروهينجا بمهاجمة المدنيين ومحاصرتهم في الهضاب بدون طعام وماء ومأوى ورعاية طبية.

ومنذ اندلاع القتال في ولاية راخين لجأ نحو 300 ألف من مسلمي الروهينغا إلى بنجلادش المجاورة حيث يقيمون في مخيمات تغص باللاجئين ويعانون من نقص الغذاء والإرهاق، وفق الأمم المتحدة.

وتعرضت الزعيمة البورمية اونغ سان سو تشي الحائزة جائزة نوبل للسلام لانتقادات بسبب طريقة إدارتها لأزمة الروهينجا ولا سيما من قبل ملالا يوسفزاي والأسقف ديزموند توتو الحائزين بدورهما نوبل السلام.

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