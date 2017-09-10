مصرع سائق وإصابة آخر في حادث تصادم بسوهاج

سوهاج – عمار عبد الواحد:

لقى سائق مصرعه وأصيب آخر، اليوم الأحد، في حادث تصادم وقع بين سيارة أجرة ودراجة بخارية على طريق "أسيوط – سوهاج" الزراعي السريع الغربي دائرة مركز المراغة شمال المحافظة.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء عمر عبدالعال، إخطارًا من مركز شرطة المراغة بوقوع حادث تصادم بالطريق الزراعي الغربي بناحية الكراعي دائرة المركز.

تبين أنه أثناء سير السيارة رقم "هـ ط أ 6591" قيادة "محمد نجاح السيد 21 عامًا"، طالب ويقيم بالحمادية دائرة مركز سوهاج، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بالدراجة البخارية رقم 18756 سوهاج قيادة "أحمد خليل إبراهيم- 24 عامًا" عامل، ويقيم الشيخ شبل دائرة المركز.

نتج عن الحادث وفاة قائد الدراجة البخارية، وإصابة قائد السيارة بجرح وكدمات بالجبهة، تم نقل جثة المتوفـى والمصاب للمستشفى المركزي.

حُرر عن ذلك المحضر رقم 14326 جنح المركز لسنة 2017 .