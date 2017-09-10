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بالصور.. محافظ كفر الشيخ يستقبل وزير الزراعة لتفقد عدد من المشروعات

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مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظ كفر الشيخ يستقبل وزير الزراعة لتفقد عدد من المشروعات

10:06 ص الأحد 10 سبتمبر 2017

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كفر الشيخ - إسلام عمار:

استقبل اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة، بمكتبه بديوان عام المحافظة، خلال زيارته للمحافظة، وذلك لتفقده عددا من المشروعات والبحوث الزراعية بالمحافظة.

ويتضمن برنامج زيارة وزير الزراعة لكفر الشيخ، عقد مؤتمر صحفى، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، لتبدأ جولات الوزير بعد ذلك بزيارة محطة البحوث الزراعية بسخا.

كما تكتمل جولة الوزير، بزيارة المزارع البحثية للذرة الشامية، وبحوث الأرز، والفول الصويا، وبحوث القطن، والرى الحقلى، ومركز التدريب على تدوير مخلفات قش الأرز بالبحوث الزراعية بسخا.

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